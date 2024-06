Comiso, riaperto il tratto di strada provinciale al servizio dell’aeroporto di Comiso

Attualità

Gli interventi sono stati ultimati dal Libero consorzio comunale

Riaperto al traffico veicolare il tratto di strada provinciale a servizio dell’aeroporto di Comiso. Sono stati infatti ultimati gli importanti lavori, a cura del Libero Consorzio Comunale di Ragusa.

Nel dettaglio, il corposo intervento del valore di 31 milioni di euro ha riguardato la realizzazione dell’intero tratto stradale che collega la Sp 5, la realizzazione della rotatoria all’ingresso dell’aeroporto e la sistemazione provvisoria della strada provinciale n.5 “Vittoria – Cannamellito – Pantaleo” dall’aeroporto fino alla intersezione con il nuovo asse stradale.