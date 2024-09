Comiso, rinasce la pallavolo maschile

Sport

Si ricomincia oggi con un gruppo di quindici atleti che disputerà il campionato di Prima divisione

La pallavolo maschile “rinasce” a Comiso. Dopo 35 anni, la città avrà nuovamente una squadra di pallavolo maschile. La squadra Ardens Comiso disputerà quest’anno il campionato di Prima Divisione.

Lo staff tecnico sarà composto dall’allenatore Maurizio Catalano e dal suo vice, Luciano Bennici. Catalano sarà anche responsabile del settore giovanile e curerà il vivaio e la crescita dei nuovi giovani.

La pallavolo maschile a Comiso non è una novità assoluta: la prima squadra aveva mosso i primi passi negli anni 80 sempre sotto l’egida dell’Ardens. In quel periodo, la società era guidata dal presidente Nino Davolos. La squadra maschile ottenne subito dei buoni risultati e alcune promozioni, giungendo a disputare la serie C. Poi, alla fine degli anni 80, il movimento maschile cessò l’attività.

Si ricomincia oggi, con un gruppo di quindici atleti che si allenano da più di un anno. Nella passata stagione la squadra ha disputato i tornei del Centro Sportivo Italiano; da quest’anno, la decisione di fare il grande passo, entrando nel mondo agonistico. Nel panorama sportivo provinciale sarà una delle poche realtà di pallavolo maschile (disciplina meno diffusa) insieme alla Volley Modica e altre.

“Una società storica come l’Ardens Comiso, fiorente da 60 anni nel mondo della pallavolo, non può non vantare anche di settore maschile nel suo organico – commenta l’allenatore Maurizio Catalano – Da questa constatazione, fatta qualche tempo fa all’unisono da dirigenti e tecnici, una serie di eventi e circostanze, ci ha portato alla consapevolezza e infine alla decisione ultima di avviare questo ambizioso progetto. C’è forte entusiasmo, tanta voglia di fare e soprattutto molto ottimismo: in poche parole, la mano vincente per intraprendere con determinazione un nuovo cammino, tutto al maschile, per la pallavolo a Comiso”.

Il presidente onorario Gianni Sudano, che è anche la memoria storica delle performances dell’Ardens con una storia lunga 50 anni, aggiunge: “Provo una certa emozione per il ritorno della pallavolo maschile a Comiso: da più di 30 anni se ne sente la mancanza. Oggi finalmente esistono le condizioni per cui il volley al maschile possa avere uno spazio importante nel nostro territorio. Un grosso in bocca al lupo a Maurizio e Luciano che saranno i punti di riferimento per tutti i ragazzi che vorranno scegliere, a Comiso, un’alternativa di punta tra i giochi di squadra”.