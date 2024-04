Comiso, rinvenute due pistole a salve modificate per esplodere colpi d’arma da fuoco

cronaca

Le armi erano occultate all'interno del locale caldaia a uso condominiale in un edificio di edilizia popolare

Controlli straordinari del territorio a largo raggio dei Carabinieri per contrasto ai reati in genere: eseguito un ordine per la carcerazione e rinvenute due pistole a salve modificate per esplodere colpi d’arma da fuoco. In particolare, nelle mattinate del 22 e 23 marzo, i carabinieri della Compagnia di Vittoria hanno realizzato servizi di controllo straordinario del territorio a largo raggio per il contrasto ai reati in genere.L’attività ha permesso di eseguire un ordine per la carcerazione emesso nei confronti di un vittoriese per la commissione di reati contro il patrimonio e di rinvenire due pistole modificate che avrebbero potuto sparare munizioni letali.I controlli del territorio hanno avuto ad oggetto i Comuni di Vittoria e Comiso, con il supporto del personale dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia”, ed in particolare: