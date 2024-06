Comiso, Sant’Antonio di Padova: si celebra la solennità del XXIV anniversario della dedicazione della chiesa

Società

Ieri ha preso il via il Quarantore eucaristico che prosegue oggi e che si conclude con la processione

La solenne celebrazione eucaristica vespertina, presieduta da mons. Roberto Asta, vicario generale della diocesi di Ragusa, ha fatto sì che ieri, nella parrocchia di Sant’Antonio di Padova, a Comiso, dove sono in corso i festeggiamenti, si entrasse nella solennità del XXIV anniversario della dedicazione della chiesa intitolata al santo patavino. La messa è stata animata dal gruppo del Rinnovamento nello spirito santo.

Sempre ieri, inoltre, ha preso il via il Quarantore eucaristico che proseguirà oggi e che si concluderà con la processione. La festa, inoltre, assume sempre più forma con i ricami di luce di questa edizione. Torna, infatti, l’elegante illuminazione artistica in via degli Eucalipti e sul sagrato, curata dalla ditta Eurolux di Giuseppe Lo Faro che, ormai da 14 anni, si occupa di illuminare ininterrottamente i festeggiamenti comisani in onore a Sant’Antonio di Padova.