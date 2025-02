Comiso, sarà realizzato un canile sanitario con vere e proprie sale operatorie

Attualità

Durante il vertice tenutosi a palazzo di Città con l'Asp, è stato fatto il punto sull'iter procedurale

Sarà realizzato a Comiso un canile sanitario con vere e proprie sale operatorie, di degenza e per dare corso alle sterilizzazioni. A darne notizia il sindaco, Maria Rita Schembari, che ha trattenuto la delega al Randagismo.

“ Si tratta di un progetto che risale a qualche anno fa e che aveva già avviato l’allora assessore Di Trapani e che finalmente potrà essere concretizzato grazie al reperimento delle somme tramite il Libero Consorzio di Ragusa – spiega il primo cittadino di Comiso – Verrà riattata dunque la “villa del comandante”, così chiamata, che si trova all’interno della zona italiana della base Nato, e trasformata in un vero e proprio canile sanitario con sale operatorie e di degenza per animali su cui intervenire, ma soprattutto per dare corso a quelle sterilizzazioni che, in una vera e propria cultura moderna, possono arginare il gravissimo problema del randagismo. Proprio per discutere di questo progetto da realizzare, si è tenuta venerdì 21 febbraio un riunione alla quale ha preso parte il dott. Raniolo, dirigente dell’Asp veterinaria di Ragusa – ancora la Schembari – che ha dato chiare indicazioni sul futuro e sulla rotta da dare immediatamente al fenomeno del randagismo che, purtroppo, è la componente di un campo più vasto che è il benessere degli animali di cui ci occupiamo. In questa occasione, il dott. Raniolo ha tenuto a puntualizzare la grande professionalità di tutti gli uffici che, nel comune di Comiso, si occupano specificatamente del randagismo, dall’ufficio ambiente dove i funzionari sono sempre l’interfaccia tra i cittadini e l’Asp veterinaria, agli uffici della polizia locale che dedicano tanto tempo, ore e anche affetto, che spendono dietro il ritrovamento di cani, salvataggi di cani, e tutto ciò che ruota attorno a un ritrovamento”.