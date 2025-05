Comiso, scalda i motori la seconda edizione dell’evento “Bianco rosso e…”

Società

E' dedicato al comparto enologico e si terrà il 6 e il 7 giugno

Al nastro di partenza la seconda edizione dell’evento “Bianco rosso e…” che si terrà presso il cortile della fondazione Bufalino, il 6 e il 7 giugno. A darne notizia, il sindaco, Maria Rita Schembari, e l’assessore allo spettacolo, Giovanni Assenza.

“Sta per prendere vita la seconda edizione di un appuntamento interamente dedicato al comparto enologico, e non solo, – spiega il sindaco – che si avvicenda con l’appena conclusa tre giorni di Innesto. Con la prima kermesse, abbiamo voluto dare ampio spazio alle nostre produzioni florovivaistiche, con questa vogliamo promuovere un comparto che delinea marcatamente il nostro territorio. Comiso infatti – ancora la Schembari – rientra a pieno titolo nell’area geografica della produzione del Cerasuolo di Vittoria che si estende sino a lambire una parte del Calatino, con Caltagirone che ha vasti territori dedicati alla produzione del Cerasuolo. Comiso inoltre – ancora il primo cittadino di Comiso – oltre a fare parte del Consorzio Igp uva da tavola di Mazzarrone assieme ad altri 5 Comuni, si è particolarmente distinta negli anni per le coltivazioni di “barbatelle”, originariamente Nero d’Avola e Frappato, che sono le viti madre per il Cerasuolo. È chiaro dunque che il nostro territorio merita la valorizzazione dei nostri vini, sia rossi, sia bianchi, e lo dimostrano le molteplici manifestazioni ad esso dedicate sin dagli anni ’90. Facciamoci dunque inebriare dagli odori e dai sapori che pervaderanno il nostro centro storico, il 6 e il 7 giugno”.