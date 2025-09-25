Comiso, scioperano per una giornata i dipendenti della Pegaso impiegati nel cantiere del depuratore

Attualità

Il sindacato lamenta la mancata corresponsione delle indennità nei tempi dovuti. Il personale incrocerà le braccia l'8 ottobre

“Visto che ogni mese si registrano notevoli ritardi nei pagamenti delle spettanze ai lavoratori che sono alle dipendenze della coop. Pegaso di Ragusa – depuratore di Comiso – Pedalino. Che, ad oggi, i lavoratori devono ancora percepire il saldo del 50% della 14esima mensilità (come da contratto doveva essere erogata per intero entro il 15 di luglio) e la mensilità del mese di agosto 2025 (come da contratto doveva essere erogata entro il 15 di settembre 2024). E che dalle notizie ricevute ieri da parte del legale rappresentante della Cooperativa Pegaso apprendiamo con molta preoccupazione che per gli stipendi i lavoratori dovranno ancora attendere molto tempo, proclamiamo lo stato di agitazione del personale”. Così in una nota diffusa questa mattina dalla Fiadel Csa Ragusa e, in particolare, dal segretario generale aggiunto Giovanni Lattuca.