Comiso, scontro minicar-moto: un ferito

Cronaca

L'episodio è accaduto questa sera in via Generale Girlando

Pesante incidente stradale in serata. È successo a Comiso in via Generale Girlando nei pressi della banca San Paolo. A scontrarsi una minicar e una motocicletta Aprilia. Il bilancio è di un ferito che, nell’impatto, pare abbia subito la frattura del piede. Sul posto il 118, le forze dell’ordine e la ditta per la pulizia e la bonifica del luogo dell’incidente visto che a terra erano presenti detriti e oli (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA