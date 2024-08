Cronaca

L’episodio in via Cechov. Sul posto gli operatori del 118

Due auto si sono scontrate in via Cechov, all’angolo con via La Scala. E’ accaduto venerdi’ sera. I mezzi sono andati pressoché distrutti. C’e’ stato un ferito trasportato in ospedale. Le sue condizioni non destano preoccupazione (foto Franco Assenza).

