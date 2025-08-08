Sfoglia il giornale

Cronaca

Comiso, scooter contro auto: ci sono feriti lievi

L'episodio si è verificato nella mattinata odierna nei pressi della rotatoria all'ingresso della città

Di Redazione |

Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, nei pressi della rotatoria all’entrata di Comiso, venendo da Vittoria. Uno scooter, per cause che saranno accertate, è andato ad incidentarsi contro un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco. Feriti lievemente gli occupanti dei mezzi. Il traffico ha subito rallentamenti.

