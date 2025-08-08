Comiso, scooter contro auto: ci sono feriti lievi

Cronaca

L'episodio si è verificato nella mattinata odierna nei pressi della rotatoria all'ingresso della città

Incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi, nei pressi della rotatoria all’entrata di Comiso, venendo da Vittoria. Uno scooter, per cause che saranno accertate, è andato ad incidentarsi contro un’auto. Sul posto è intervenuta la polizia locale e i vigili del fuoco. Feriti lievemente gli occupanti dei mezzi. Il traffico ha subito rallentamenti.

