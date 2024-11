Comiso, seminario straordinario di Muay thai con il maestro Serra

Sport

L'appuntamento è stato promosso dal maestro Angelo Corifeo sotto l'egida del comitato provinciale Csen Ragusa

Un seminario straordinario di Muay thai tenuto dal maestro Mauro Serra è stato ospitato nei giorni scorsi a Comiso, grazie all’organizzazione curata dal maestro Angelo Corifeo, la cui Asd è affiliata al Csen di Ragusa. L’evento sportivo ha contemplato la partecipazione di numerosi appassionati e praticanti, desiderosi di approfondire le proprie conoscenze e migliorare le proprie tecniche sotto la guida di uno dei più rispettati esperti della disciplina.