Comiso, si è autoaccusata di avere ucciso un pensionato: assolta dal giudice

L'imputata una 57enne comisana. Era stata chiesta la condanna a dieci anni di reclusione

Si era autoaccusata di avere ucciso un pensionato di 79 anni, a Comiso, il 20 settembre 2014. Oggi si è celebrato il processo per omicidio con l’aggravante di avere agito con premeditazione e abusando del periodo di coabitazione per l’assistenza domestica prestata alla persona offesa. Si tratta di una donna di 57 anni, comisana. E’ stata giudicata ed assolta al termine del processo con il rito abbreviato dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Ragusa, Eleonora Schininà, come richiesto dall’avvocato difensore Biagio Marco Giudice.