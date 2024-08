Comiso, si è dimesso l’assessore al Bilancio Arezzo

Politica

Il sindaco Schembari ha preso atto del disimpegno e procederà nei prossimi giorni alla sostituzione

Si è dimesso l’assessore al Bilancio del Comune di Comiso, Giuseppe Arezzo. Le dimissioni sono state protocollate in queste ultime ore. La decisione è da imputare, a quanto è stato comunicato, a motivi personali. Il sindaco Schembari procederà nei prossimi giorni alla sostituzione del componente di Giunta. “Comunico che il nostro assessore alle Finanze, il dott. Giuseppe Arezzo – scrive il sindaco Maria Rita Schembari – mi ha appena presentato le sue dimissioni dall’incarico, motivandole con una insostenibile inconciliabilità tra l’incarico stesso, tra i più delicati dell’ente locale, e le molte incombenze e responsabilità della professione privata. Avendolo provato sulla mia pelle e ricordando il mio quinquennio da assessore, lo comprendo e condivido la sua stanchezza. A me e a noi tutti, membri della giunta, rimane il privilegio di aver condiviso questa delicata fase del mio secondo mandato con una persona specchiata moralmente e di modi antichi e gentili, senza passare sotto silenzio che a lui la città e l’amministrazione devono l’aver esitato quattro bilanci: due preventivi e due consuntivi, in un periodo non facile per tutte le amministrazioni comunali. All’amico Peppino Arezzo il mio, il nostro, inesauribile, sincero, grazie”.

