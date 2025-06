Comiso, si rifiutò di spostare il furgone e picchiò un vigile incrinandogli due costole: un 59enne finisce sotto processo

Cronaca

Nell'ultima udienza sentiti i testimoni citati dalla Procura

Il primo aprile del 2021 avrebbe commesso il reato di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate ai danni di un commissario dalla polizia locale di Comiso. Un comisano di 59 anni è finito sotto processo davanti al Tribunale monocratico di Ragusa. La parte offesa si è costituita parte civile con l’avvocato Massimo Garofalo. Davanti al giudice Giovanni La Terra nel corso dell’ultima udienza dedicata all’istruttoria dibattimentale sono stati sentiti i testimoni citati dalla Procura. Poi rinvio per la discussione al 12 gennaio 2026. L’imputato è difeso dall’avvocato Stefania Tuvè.