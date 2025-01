Comiso, sopralluogo del Libero consorzio al cantiere di riqualificazione del liceo Carducci

Attualità

Il direttore generale dell'ente di viale del Fante a confronto con il provveditore e con il sindaco

Il direttore generale del Libero Consorzio Comunale di Ragusa Nitto Rosso, accompagnato dal dirigente Carlo Sinatra e dal tecnico dell’Ente Filippo Agosta, ha effettuato un sopralluogo al cantiere di riqualificazione del Liceo Carducci in compagnia della Provveditrice agli Studi Daniela Mercante, del sindaco di Comiso Maria Rita Schembari e del direttore dei lavori Salvatore Mancuso (tutti nella foto).

I lavori erano fermi da circa un anno e mezzo perché l’immobile, purtroppo, presentava delle criticità occulte che avevano costretto il direttore dei lavori ad una sospensione delle attività. “Di fatto, abbiamo dovuto reinventare un progetto – dice il direttore Rosso – ma finalmente siamo pronti per la ripresa”.

Il cantiere è stato riaperto da qualche giorno e si prevede la fine dei lavori entro il novembre del 2025. Nelle more, l’ente provinciale ha prorogato il contratto di affitto di un’ala dell’istituto Verga e sta costruendo davanti al Liceo una vera e propria cittadella, fatta di due plessi con 10 aule, il cinema e un campo sportivo all’aperto. Uno spazio inizialmente a disposizione del Carducci ma che poi rappresenterà una struttura per le attività culturali rivolta ai giovani della città.