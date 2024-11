Comiso, sorpasso con aggressione all’alba

Cronaca

L'episodio tra un autobus di linea e un vecchio furgone condotto da un migrante

Alle prime ore dell’alba, sulla Ss 115 al km 333 in prossimità di Comiso, si è verificato un incidente stradale tra un bus di linea e un vecchio furgone Ford. Il bus, in fase di sorpasso, a quanto pare è stato stretto e quasi messo fuori strada dall’autista del veicolo Ford, migrante. Nell’impatto il bus rimane danneggiato allo specchio panoramico retrovisore del lato destro. Dopo l’incidente l’autista del bus sarebbe stato aggredito dal migrante per fortuna senza conseguenze. Sul posto due volanti della polizia di Stato (foto Franco Assenza).

