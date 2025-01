Comiso, sui voli Aeroitalia cancellati interviene Dipasquale (Pd): «Mi auguro che Schifani intervenga»

Aeroporto

«La compagnia, senza preavviso e con una nota di quattro righe, ha deciso di sospendere i voli per Bologna, Cuneo, Firenze e Perugia», dice il deputato Ars

«Ricordo con estremo piacere le dichiarazioni del presidente Schifani quando, nell’aprile del 2023, annunciò che Aeroitalia avrebbe preso il posto di Ryanair garantendo i collegamenti aerei per lo scalo di Comiso. Ad oggi, però, i cittadini non possono esprimere la stessa soddisfazione visto che la compagnia, senza preavviso e con una nota di quattro righe, ha deciso di sospendere i voli per Bologna, Cuneo, Firenze e Perugia». Lo dice il deputato del Pd all’Ars, Nello Dipasquale.