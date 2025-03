Comiso, tempo di derby per l’Ardens

Volley femminile

Domani pomeriggio in casa la sfida con Modica

Ardens Comiso, tempo di derby dopo il riposo osservato lo scorso fine settimana. Il sestetto comisano ospiterà domani pomeriggio, sabato, al Paladavolos la Natura Plus Modica, partita valida come quarta giornata di ritorno del campionato di volley femminile di Serie C. Match di cartello perché la squadra ospite occupa il secondo posto in classifica, sebbene condiviso con Adrano e Kondor. Per Modica, tre punti fondamentali in funzione play off, giacché soltanto le prime due classificate nella regular season otterranno il lasciapassare per gli spareggi promozione e Gela sembra aver già ipotecato il primo posto veleggiando a +10 rispetto al terzetto al secondo posto. Ma è un derby, e le ragazze allenate da Young Lee Won non intendono certo farsi da parte.