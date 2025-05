Comiso, torna il festival dedicato al verde e al florovivasmo

Attualità

La seconda edizione di Innesto - Intrecci urbani è in programma dal 23 al 25 maggio

Comiso, la città di Gesualdo Bufalino, della pietra bianca, degli antichi mosaici delle terme romane, da venerdì 23 a domenica 25 maggio tornerà a trasformarsi in un grande giardino diffuso grazie alla seconda edizione di “Innesto – Intrecci Urbani”, l’innovativo festival dedicato al verde, al florovivaismo, alla sostenibilità ambientale e alla bellezza come valore condiviso. Un evento che mette al centro il dialogo tra natura e città, tra cultura e paesaggio, e che punta a far nascere, proprio come un innesto, nuove visioni di futuro capaci di fiorire. Voluta e promossa dall’Amministrazione comunale di Comiso, con il supporto di GAL Valli del Golfo e sotto la direzione artistica di Alessandro Di Salvo, nasce da una riflessione ampia sul potenziale economico e culturale del florovivaismo. La scelta di farne uno degli eventi di punta della città non è casuale: la provincia di Ragusa è infatti una delle tre aree in cui operano le aziende che compongono il Distretto produttivo “Sicilia: terre del florovivaismo”, firmatarie del ‘Patto per lo sviluppo’ del settore. E proprio nel ragusano si concentrano alcune delle realtà florovivaistiche più eccellenti dell’isola, capaci di esportare piante e fiori in tutto il mondo e fare del verde un simbolo della qualità produttiva del territorio.

“Innesto” si propone come evento esperienziale e multidisciplinare, capace di coinvolgere esperti del settore, artisti, paesaggisti, studiosi, opinion leaders e cittadini in un viaggio sensoriale e culturale nel cuore del Sud Est siciliano. Tra installazioni artistiche, giardini effimeri, laboratori, spettacoli, incontri scientifici e divulgativi, ma anche dj set aromatici,Comiso diventerà teatro a cielo aperto di un nuovo modo di pensare il verde: non più semplice ornamento urbano, ma elemento vivo e attivo, parte integrante della qualità della vita, dell’identità e dello sviluppo sostenibile del territorio. Tanti gli ospiti più attesi di questa edizione: Andrea Giuliacci, climatologo e volto noto della meteorologia televisiva; Massimo Polidoro, divulgatore, giornalista e scrittore; Giusi Battaglia, conduttrice e food storyteller; Alessandra Viola, scrittrice e giornalista; Stefania De Pascale, agronoma e docente; Guido Ramini, esperto in botanica ornamentale; Matteo Cereda, autore e divulgatore ambientale; Pietro Isolan, paesaggista e designer del verde.