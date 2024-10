Comiso, tornano gli scippatori in centro. Ferita un’anziana (video)

Cronaca

Incredibile episodio. Indagano le forze dell’ordine

È successo ieri in una via di Comiso, in via degli Eucalipti, vicino Emi caffè. Scippatore segue la vittima per derubarla della sua borsa, nell’attimo in cui sta per perpetrare il vile atto criminoso trascina la vittima, una signora che cade a terra rimanendo ferita al gomito e alle ginocchia, gli inquirenti stanno indagando per risalire all’autore dello scippo.

