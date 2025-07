Comiso, tornano in libertà due dei tre ucraini sorpresi a trasportare 10 chili di cocaina

Cronaca

La decisione per via di una omessa traduzione degli atti

Remissione in libertà per via di un’omessa traduzione degli atti per 2 dei 3 soggetti ucraini di 36 e 44 anni arrestati a ferragosto 2024 perché sorpresi a trasportare 10 chili di cocaina in auto nel corso di un posto di controllo. Fermati a Comiso, i 3 erano stati rinchiusi nel carcere di Ragusa per possesso di sostanza stupefacente. Il terzo soggetto rimarrà invece detenuto in quanto il giudice di Ragusa non ha accolto la tesi difensiva. Due dei 3 imputati erano assistiti dall’avvocato Matteo Riccardi, mentre il terzo era assistito dall’avvocato Maria Petitto Cristofaro. I 2 imputati saranno scarcerati il prossimo 15 agosto. “Il processo a carico del soggetto che resta in carcere – dichiara l’avvocato Riccardi – è stato rinviato al prossimo 4 dicembre, quando verrà riproposta la questione inerente l’omessa notifica al detenuto dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari”.