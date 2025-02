Comiso, trovato in una casa il cadavere mummificato di un’anziana

Cronaca

Il cadavere mummificato di un’anziana è stato trovato oggi, poco dopo le 14, in un’abitazione di Comiso, in via Righi (nella foto). La donna viveva con il figlio, un infermiere in servizio nell’ospedale del paese. Il cadavere è stato scoperto dalla polizia. Secondo le persone che la conoscevano, la donna era ospite in una struttura di assistenza per anziani. Si attende l’ispezione cadaverica da parte del medico legale e il sopralluogo del magistrato di turno.

