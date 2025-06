Comiso, trovato morto in una stanza d’albergo il commercialista Terranova

Cronaca

Si trovava nell'Agrigentino per la sua attività di revisore dei conti in uno dei Comuni della zona

E’ morto questa mattina in una stanza di albergo nell’Agrigentino il commercialista comisano Francesco Terranova. Il professionista si trovava fuori provincia per la sua attività di revisore dei conti. La notizia è arrivata a Comiso intorno all’ora di pranzo e sono già tantissimi i messaggi di cordoglio che stanno arrivando in queste ore, per una persona molto conosciuta non solo in città ma anche in diversi comuni della provincia di Ragusa.