Cronaca

Il decesso è avvenuto per cause naturali. Salma già consegnata alla famiglia

Un tecnico di laboratorio in pensione è stato trovato senza vita all’interno di un B&b adiacente il teatro Naselli a Comiso, nei vicoli del centro storico della città antica. La morte è avvenuta in maniera naturale. La salma è stata già consegnata alla famiglia per le esequie funebri.

