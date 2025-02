Comiso, tumulata al cimitero la donna rinvenuta in stato di mummificazione. Alla benedizione non c’era il figlio

Attualità

Questa mattina una sobria cerimonia di benedizione alla presenza del primo cittadino che ha ammonito: "Non giudicare"

Ultimo saluto oggi a Comiso per Maria Melilli, la donna rivenuta mummificata nella propria abitazione che condivideva con il figlio Giuseppe. La data della morte, notificata dalla Questura di Ragusa all’agenzia di onoranze funebri, è quella del 15 marzo 2023. Alle dieci, al cimitero, c’erano pochi presenti, tra cui il sindaco della città, Maria Rita Schembari. Assieme a quest’ultima i membri della comunità Charis di cui la donna faceva parte. Non c’era il figlio. Il primo cittadino, nel proprio intervento, ha richiamato un concetto essenziale: non giudicare. Ha citato anche Seneca che ammoniva a non disprezzare e a non emettere giudizi affrettati. La salma è stata poi tumulata al cimitero di Comiso (foto Franco Assenza).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA