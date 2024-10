Comiso, tunisino in carcere per maltrattamenti alla moglie che aveva tentato di aggredire pure con un ventilatore

Cronaca

L'uomo è stato arrestato dagli agenti del commissariato

Il personale del commissariato di Ps di Comiso, nei giorni scorsi, ha eseguito la misura cautelare della custodia cautelare in carcere in sostituzione della misura degli arresti domiciliari a carico di un tunisino di 46 anni, ritenuto responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie, aggravati in quanto commessi in presenza dei tre figli minori.

Il personale della Squadra Volante del commissariato di Comiso, alla fine del mese di luglio scorso, aveva effettuato un intervento per lite in famiglia, in quanto la richiedente rappresentava di essere stata minacciata con tentativi di aggressione da parte del marito che all’arrivo della volante si era già allontanato di casa.