Comiso, un altro straziante funerale: le vittime della strada continuano ad aumentare (video)

Attualità

Questa mattina all'Annunziata l'ultimo saluto a Rosario Pace

Un’altra giovane vita spezzata. Un altro straziante funerale. Questa mattina i funerali di Rosario Pace a cui è stato dato l’ultimo saluto nella basilica di Maria SS. Annunziata. Pace è il giovane cameriere di 26 anni deceduto a seguito dell’incidente stradale del 18 agosto scorso sulla Comiso-Santa Croce, arteria già teatro di numerosi sinistri. Ad accompagnare il feretro, i parenti, gli amici e tutti i colleghi operanti nel mondo della ristorazione, sia di Vittoria che di Comiso. A celebrare la funzione don Gino Alessi. Presenti alla celebrazione anche il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari e l’assessore Giuseppe Alfano. La Giunta, tra l’altro, ha indetto oggi il lutto cittadino.

“In circostanze come queste – ha detto don Gino Alessi – le parole servono a ben poco. Non si riesce ad esprimere tutta la sofferenza che portiamo dentro, nel cuore. In forza della nostra fede noi siamo qui e la nostra fede è la risposta a tutti i nostri interrogativi. Stiamo piangendo per Rosario e per gli altri giovani – ha aggiunto don Gino – ma che questo sia occasione per ridare forza alla nostra fede. Rosario, finita la messa, sarà sepolto. Ma ricordatevi che tutto finisce solo se ce ne dimentichiamo. Se nel nostro cuore non continueremo a volergli bene. Ma il nostro cuore è il luogo in cui Dio dimora ed è lì che portiamo il ricordo di Rosario, di tutti i nostri cari”.

