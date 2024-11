Comiso, un decalogo contro lo spreco d’acqua realizzato da una baby consigliera comunale

Attualità

Le dirigenti scolastiche hanno fatto affiggere i poster nei propri istituti

Un decalogo, diventato un poster, contenente dieci utili consigli contro lo spreco d’acqua. A realizzarlo è stata la baby consigliera comunale Giorgia La Rosa. Il decalogo è stato consegnato dall’assessore alla Pubblica istruzione Giusi Cubisino e dalla stessa Giorgia La Rosa a tutte le dirigenti scolastiche che hanno provveduto a far affiggere il poster all’interno delle proprie scuole. Tra i consigli più pratici, evitare di far scorrere l’acqua quando ci si lava i denti o ci si rade la barba, meglio la doccia che il bagno in vasca, far riparare le perdite d’acqua, riutilizzare l’acqua di condensa dei condizionatori, innaffiare le piante la sera.