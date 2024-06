Comiso, un sostegno per chi risiede nelle abitazioni in locazione

Attualità

L'assessore Romano: "Ecco quali sono i requisiti e chi può accedere al contributo"

L’assessore ai Servizi sociali del Comune di Comiso, Salvatore Romano (nella foto), comunica alla cittadinanza che è possibile presentare l’apposita istanza al fine di usufruire del sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione.

L’Amministrazione regionale espleterà la relativa istruttoria provvedendo anche ad erogare il contributo agli aventi diritto, direttamente accreditati su un codice Iban intestato al beneficiario. Le istanze, devono essere presentate entro il termine perentorio del 13/09/2024 fino alle ore 18,00 ed essere inoltrate in modalità on line sulla piattaforma: https://siciliapei.regione.sicilia.it/fondolocazione non è ammessa nessuna altra forma di trasmissione, cartacea o telematica. Per poter accedere alla compilazione occorre dotarsi delle credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello 2 (per le persone fisiche) e CIE (Carta Identità Elettronica).

Possono accedere al sostegno economico per la locazione dell’abitazione i cittadini italiani o di uno Stato aderente all’Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all’Unione Europea, in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno, o carta di soggiorno in corso di validità. Occorre avere, unitamente al proprio nucleo familiare, il requisito di residenza che va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo. Occorre, inoltre, essere titolari, per l’anno di riferimento 2022, di un contratto di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo debitamente registrato. Infine, è richiesto il possesso di certificazione Ise/Isee riferita al periodo di imposta anno 2022 e rientranti in questi valori:

Fascia A: Isee corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore a € 13.659,88 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;

Fascia B: Isee corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 15.639,46, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% ;

Fascia “Covid”: Isee corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000,00, ad aver subito, in ragione dell’emergenza Covid – 19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%.

Per informazioni rivolgersi presso:

Area 7 – Politiche Sociali e alla Famiglia tel. 0932/748307;

Sito Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, Regione Sicilia;

Sito Web del Comune di Comiso www.comune.comiso.rg.it