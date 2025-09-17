Comiso, un successo il “Pax mundi – Concerto per la Pace” promosso dalla cooperativa Cinema Nuovo Italiano

Spettacoli

L'appuntamento artistico ha offerto numerosi spunti di riflessione sulle tensioni dei nostri tempi

Il santuario diocesano dell’Immacolata di Comiso ha ospitato, sabato scorso, 13 settembre, “Pax mundi – Concerto per la Pace”, un evento, promosso dalla cooperativa Cinema Nuovo Italiano, che ha saputo unire musica, spiritualità e partecipazione civile in un abbraccio corale di emozioni e valori condivisi. L’iniziativa, promossa con il sostegno delle istituzioni locali, ha visto la presenza di un pubblico numeroso e attento, che ha gremito la chiesa in ogni ordine di posto, tributando complimenti e applausi calorosi agli artisti protagonisti e agli organizzatori. Fin dalle prime note, l’atmosfera si è fatta intensa e raccolta: il pubblico, composto da cittadini, rappresentanti delle istituzioni e operatori culturali, ha partecipato con sentita commozione ad ogni passaggio musicale. I momenti più suggestivi hanno visto i tre interpreti – la soprano Maria Gabriella Ferroni, il tenore Giuseppe Veneziano, l’organista Giovanni Andrea Strada – calcare il palco con brani di grande spessore emotivo e spirituale, regalando agli spettatori un viaggio sonoro che ha toccato il cuore di tutti. Sotto la regia attenta e sensibile di Arturo Mingardi, il concerto ha alternato momenti di grande intensità musicale a quadri di meditazione e raccoglimento, in perfetto equilibrio tra espressione artistica e spiritualità.

Gli interpreti hanno saputo trasmettere con professionalità e passione il valore della musica come strumento di dialogo e apertura, ricevendo ovazioni e complimenti da parte degli spettatori. Tra i brani eseguiti, il pubblico ha particolarmente apprezzato “Ave Maria” di Schubert, il “Panis Angelicus” di Franck e la suggestiva “Preghiera” di Tosti, oltre ad alcune pagine di musica sacra contemporanea che hanno sottolineato il valore universale della pace. A rendere ancora più significativo il concerto è stato il contributo spirituale di frate Daniel Felix Moraru che, in più momenti, ha guidato i presenti a una riflessione anche attraverso la lettura di un passo di San Giovanni Paolo II sulla pace. Le sue parole, cariche di profondità e speranza, hanno invitato la comunità a “costruire ponti e non muri, a seminare fiducia e non paura”, offrendo ai presenti una prospettiva di fraternità e imprescindibile solidarietà. Un messaggio rafforzato dalla citazione di Papa Francesco, ricordando che “la pace è artigianato quotidiano, frutto di gesti semplici e concreti”. “Pax Mundi”, grazie anche all’apporto di fra’ Daniel, si è rivelato molto più di un semplice evento musicale: è stato testimonianza viva di un impegno collettivo per la promozione della pace, della solidarietà e della cultura. Il valore umano e spirituale dell’iniziativa è stato sottolineato più volte nel corso della serata, con richiami all’importanza della musica come linguaggio universale capace di unire i cuori e abbattere ogni barriera. La serata ha visto la partecipazione delle principali autorità cittadine, tra cui il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, che ha rivolto un appassionato ringraziamento agli artisti e agli organizzatori. In segno di gratitudine e riconoscenza per l’impegno profuso nella realizzazione dell’evento, il primo cittadino ha ricevuto un elegante mazzo di fiori, accolto con applausi e sincera commozione. “Questa serata – ha dichiarato il sindaco – ci ricorda che la musica è ponte tra le anime e strumento di dialogo tra i popoli. Il nostro grazie va agli interpreti e a tutti coloro che credono nel valore della pace e della cultura”.

Presente anche il deputato regionale Giorgio Assenza che si è adoperato nei confronti del presidente dell’Ars, on. Gaetano Galvagno, per la concessione di un contributo. Tra l’altro, l’on. Assenza ha permesso a dicembre scorso il restauro dell’organo. Sostegno è arrivato anche dal Libero consorzio comunale di Ragusa oltre al patrocinio della Diocesi di Ragusa. A conclusione del concerto, la storica pasticceria Bonaiuto di Modica ha offerto ai presenti un raffinato omaggio dolciario, trasformando la serata in un momento di autentica convivialità. Questo evento sarà replicato a dicembre a Malta in tre tra le chiese più importanti dell’isola.

