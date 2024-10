Comiso, una domenica al museo

Attualità

Anche il Civico di storia naturale aderisce alla Giornata nazionale delle famiglie in programma domani

F@mu, la Giornata nazionale delle Famiglie al Museo si svolge quest’anno il 13 ottobre. È un’occasione in cui tutti i musei d’Italia organizzano eventi speciali per le famiglie. Il tema scelto per l’edizione 2024 – “Un Museo Green” – è dedicato alla sostenibilità ambientale nel contesto culturale.

Il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso propone al suo pubblico Intrecci verdi. Alla scoperta delle connessioni tra uomo e piante, una visita guidata per tutta la famiglia e un laboratorio rivolto ai bambini.