Comiso: una giornata di studio, formazione e scoperta in onore di Bufalino e del turismo letterario

Attualità

E' in programma sabato nell'auditorium Carlo Pace con esperti di rilevanza nazionale

“Comiso si prepara ad accogliere una giornata di studio, formazione e scoperta con “La città di Gesualdo Bufalino (nella foto) e il Turismo Letterario”, in programma sabato 3 maggio 2025 presso l’auditorium Carlo Pace in piazza San Biagio” spiega il primo cittadino di Comiso Maria Rita Schembari. L’intera giornata si propone come momento di studio e confronto sul valore culturale ed economico del turismo letterario, con particolare attenzione alla Sicilia e ai suoi straordinari paesaggi narrativi. “Non a caso – ancora Maria Rita Schembari – già dal 2022 abbiamo aderito alla rete dei Parchi letterari nazionali, mettendo l’accento proprio sul personaggio più conosciuto nella letteratura, e nostro concittadino, Gesualdo Bufalino ed istituendo i “percorsi dell’anima”, a Comiso, a lui dedicati. Questa giornata dedicata al turismo letterario è stata organizzata anche grazie ad un finanziamento Gal Valli del Golfo che il nostro Comune è riuscito ad ottenere. Partners di questa iniziativa, – conclude il sindaco- oltre lo stesso Gal, i Parchi letterari, il Parco letterario Gesualdo Bufalino, il Centro per il turismo letterario (Tule)”.

Il programma della giornata si aprirà alle 9,30 con i saluti istituzionali dell’on. Giuseppe Digiacomo, presidente della Fondazione Bufalino, e Maria Rita Schembari, sindaco di Comiso.

Seguiranno gli interventi di esperti di fama nazionale, tra cui Giovanni Capecchi (Università per Stranieri di Perugia; Centro per il turismo letterario Tule), Nunzio Zago e Giuseppe Traina (Fondazione Bufalino), Stefano Mangoni (Associazione Parchi Letterari) e Arianna Serena (tour operator). La mattinata si concluderà con una breve discussione sui parchi letterari oggi con l’intervento di Stanislao de Marsanich (Presidente dei Parchi Letterari), Gabriella Clara Aiosa (Fondazione Antonio Borgese), Giovanna Candura (vicesindaco di Caltanissetta e assessore alla cultura), Maria Luisa Sedita (Presidente del Parco Letterario di San Secondo).