Comiso, una mostra di artisti per Bufalino

Cultura

Una iniziativa per tenere viva la memoria. L'inaugurazione è in programma venerdì sera

“Primo Sguardo”, Artisti per Bufalino. Dal 18 ottobre al 3 novembre un’antologia di opere pittoriche organizzata dalla Fondazione Bufalino e dedicata ad artisti di fama internazionale. “Una iniziativa che tiene viva, assieme ad altre, la memoria di Bufalino”: è quanto affermano il sindaco Maria Rita Schembari, e l’assessore Giovanni Assenza.

“Con il patrocinio del Comune di Comiso, con il sostegno dell’Ars, della Regione Siciliana, dell’assessorato dei Beni Culturali e dell’identità Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e con la collaborazione del Parco letterario Gesualdo Bufalino, il 18 ottobre sarà inaugurata questa nuova ed eccezionale iniziativa della Fondazione Bufalino che vuole essere un’ulteriore occasione per comprendere come la germinazione dei linguaggi dell’arte sia uno dei più appassionanti esercizi del genio umano, – dichiarano i due amministratori -. La mostra antologica e il catalogo che la accompagna non potevano non sollecitare l’interesse dell’Amministrazione che si è immediatamente resa disponibile a patrocinare l’evento che, assieme ad ogni altra iniziativa della Fondazione, tiene viva la memoria dello scrittore suscitando nuovo interesse, ulteriore ricerca e sempre rinnovata passione. I dipinti che verranno esposti sono opere di artisti di chiara fama quali Giovanni Blanco, Alessandro Finocchiaro, Piero Guccione, Giovanni La Cognata, Giovanni Robustelli, Lucia Scuderi e Velasco Vitali”.