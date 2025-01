Comiso, va in scena “Pinuccio” di Aldo Rapè

Spettacoli

Sabato sera sul palco del teatro Naselli il racconto dei "carusi di miniera"

Sabato 18 gennaio alle 21.00, il palco del Teatro Naselli di Comiso si trasformerà in un suggestivo scenario di memoria, fatica e riscatto, ospitando lo spettacolo “Pinuccio”, scritto, diretto e interpretato da Aldo Rapè (nella foto), accompagnato dalle musiche originali eseguite dal vivo da Zafarà. Vincitore del prestigioso Premio Internazionale per il Teatro e la Drammaturgia Tragos al Piccolo Teatro di Milano nel 2017, “Pinuccio” è un monologo che racconta la vicenda di un bambino di soli dieci anni, uno dei tanti “carusi” costretti ad abbandonare la spensieratezza per scendere nelle viscere della terra e lavorare nelle miniere di zolfo della Sicilia di un tempo. Tre chilometri separano Peppino dalla solfara di Gessolungo, a Caltanissetta. Tre chilometri che sanciscono il passaggio dall’infanzia alla vita adulta in una realtà dura, fatta di buio, sudore e paura. Attraverso la voce di Aldo Rapè, il pubblico vivrà il viaggio di un’intera generazione di bambini, vittime di un sistema economico e sociale spietato, ma anche simbolo della resilienza e del desiderio di riscatto di un’intera isola. La narrazione si intreccia alle musiche originali di Zafarà, e scavando nel buio di un’epoca segnata da lavoro, pericoli e morte, porta alla luce una parte dolorosa ma significativa della storia siciliana, e rende un emozionante omaggio a tutti quei “picciriddi” che sono diventati “carusi di miniera”, perdendo la propria fanciullezza.