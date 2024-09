Comiso, vandali alla palestra della scuola Pirandello

Attualità

Struttura interessata da lavori. Forse sarà fruibile dal mese di ottobre

La palestra dell’istituto Pirandello di Comiso presa di mira dai vandali. Un ulteriore intoppo per l’inizio dell’anno scolastico di questa struttura che dovrà essere ricostruita come da progetto. Intanto, gli studenti seguiranno le lezioni al Saliceto, già sede in passato di una scuola primaria. Mentre la scuola aveva già trasferito tutto nella sede distaccata i vandali, mentre mancavano ancora gli infissi, hanno agito pressoché indisturbati danneggiando estintori e danneggiando attrezzatura della scuola ma anche di altre associazioni che utilizzavano la stessa palestra.