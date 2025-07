Comiso, verso la vigilia della festa del Patrono

Società

Sabato c'è anche il rito della svelata

Ci si prepara, a Comiso, per rendere onori al santo patrono. La festa di San Biagio martire entra nella dimensione che le è più congeniale. A cominciare da sabato quando sarà tempo di vigilia. Alle 8,30, alle 12 e alle 17 è previsto il festoso scampanio. Alle 9 la santa messa. Alle 17, il giro del corpo bandistico Diana per le vie della città. Contestualmente ci sarà la tradizionale raccolta del frumento e del pane con i carretti siciliani. Alle 18,30 la recita del Rosario e la coroncina di San Biagio. Alle 19 l’attesa svelata del simulacro del patrono. A seguire, la celebrazione eucaristica presieduta dal rettore, don Fabio Stracquadaini. Alle 20 la vendita all’asta del pane e dell’uva, benedetti durante la celebrazione.