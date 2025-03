Comiso, viola gli obblighi della sorveglianza speciale: arrestato 27enne

Cronaca

E' stato sorpreso a Santa Croce Camerina durante una serie di controlli

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno arrestato un 27enne italiano, residente a Comiso, per violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale a lui applicata a seguito di alcuni reati commessi dal 2022 ad oggi. Durante l’espletamento di servizi di controllo del territorio volti a prevenire fenomeni delittuosi di natura predatoria e nel procedere alle consuete verifiche della circolazione stradale nel comune di Santa Croce Camerina, l’attenzione dei carabinieri è stata richiamata da un furgone che è stato subito sottoposto a controllo.