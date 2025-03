Comiso, viola le prescrizioni del foglio di via obbligatorio per raccogliere arance: assolto

Attualità

Accolta la richiesta dell'avvocato difensore Italo Alia

Un comisano di 56 anni è finito sotto processo davanti al Tribunale (nella foto) monocratico di Ragusa per l’accusa di violazione del foglio di via obbligatorio. Era stato trovato a Vittoria nonostante il divieto per tre anni di fare rientro nella città ipparina. I fatti risalgono al 18 gennaio 2023.

L’ordine del questore di Ragusa gli era stato notificato il 7 marzo del 2021. Secondo l’accusa aveva violato il foglio di via per andare a raccogliere 100 chili di arance in contrada Pettineo dopo avere scavalcato la recinzione dell’agrumeto di proprietà di un vittoriese. L’accusa ha chiesto la condanna del comisano a quattro mesi di reclusione. Il giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Gemma Occhipinti, accogliendo la richiesta dell’avvocato difensore Italo Alia, lo ha assolto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA