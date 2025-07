Comiso, violenta rissa in piazza Majorana: è allarme tra i residenti

Cronaca

Due gruppi di stranieri se le sono date di santa ragione utilizzando come arma delle bottiglie rotte di vetro

Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi in piazza Majorana a Comiso, dove una violenta rissa ha scatenato il panico tra i passanti. Due gruppi di stranieri, per motivi ancora da chiarire, si sono affrontati con estrema aggressività, utilizzando bottiglie rotte come armi improvvisate.

Secondo le prime testimonianze, l’episodio si è consumato in pochi minuti ma con una violenza tale da lasciare la piazza imbrattata di sangue e sgomenta la cittadinanza. La scena, caotica e brutale, ha rapidamente attirato l’attenzione di chi si trovava nei dintorni, costringendo molte persone a fuggire in cerca di riparo. Alcuni commercianti hanno immediatamente abbassato le saracinesche per proteggere i propri locali. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha riportato la situazione sotto controllo. Le forze dell’ordine hanno isolato l’area e stanno conducendo i primi rilievi per ricostruire l’accaduto. Nonostante l’intervento tempestivo, al momento non è stato possibile ottenere conferme ufficiali sul numero di feriti o sulle condizioni degli eventuali coinvolti.