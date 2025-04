Comiso, visita pastorale del vescovo di Ragusa alla parrocchia Santi Apostoli

Attualità

Sono numerose le iniziative di confronto previste sino a giovedì

È in pieno svolgimento la nuova tappa della visita pastorale del vescovo. Monsignor Giuseppe La Placa vivrà questi giorni insieme alla parrocchia Santi Apostoli di Comiso. Il vescovo è stato accolto ieri dal parroco don Gino Alessi (nella foto) e dall’intera comunità insieme alla quale ha celebrato la santa messa. La Visita Pastorale si concluderà giovedì 10 aprile e il programma è pertanto molto concentrato.

Oggi il vescovo dedicherà l’intera giornata alla comunità Santi Apostoli visitando attività commerciali, case di riposo, la cooperativa sociale “Nuovi orizzonti”, l’associazione Madre Teresa (e qui benedirà un murales), i gruppi di preghiera presenti in parrocchia e i Consigli pastorale e per gli affari economici. Il programma di domani prevede invece gli incontri con i ragazzi della Polisportiva Kasmenea e dell’Olympia Basket. Alle 18,15 l’incontro con i cattolici ucraini di rito bizantino. Mercoledì il vescovo proseguirà con le visite alle persone anziane e malate, alle attività economiche, al Csr, e, alle 20, presiederà la liturgia penitenziale di Quaresima per i giovani. Giovedì la conclusione della Visita pastorale non prima di un pellegrinaggio al cimitero, la visita al museo di storia naturale e l’incontro con le corali.

