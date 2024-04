Comso, veglia di preghiera con testimonianze toccanti

Società

L'iniziativa è stata promossa dal centro diocesano vocazioni

Ieri sera si è svolta a Comiso la veglia di preghiera promossa dal Centro diocesano vocazioni in occasione della Giornata Mondiale per le Vocazioni che ha lanciato il tema del “Creare Casa”, prendendo spunto dall’esortazione Christus Vivit di Papa Francesco.

Il momento di preghiera ha avuto al suo interno due testimonianze; Alessia e Titta, una coppia di giovani sposi, hanno tracciato la loro storia di amore vissuta nella quotidianità, ma anche nella fatica con un continuo affidamento a Gesù in modo particolare nel dolore in cui la chiave per aprire e creare la loro casa è stata mettere l’Amore al primo posto.