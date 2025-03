Comune di Vittoria, Cgil e Cisl condannano l’episodio dello strattonamento da parte del sindaco a un dipendente

Attualità

"Condanniamo qualsiasi forma di comportamento che trascenda la dialettica civile e le norme che regolano i rapporti nel pubblico impiego"

“Alla luce delle notizie apprese dal personale dipendente dell’Ente, desideriamo condividere una riflessione in merito all’episodio di grave intemperanza avvenuto durante la riunione del 25 marzo scorso, tenutasi tra l’amministrazione comunale, dirigenti e funzionari responsabili dei progetti sul Pnrr, che ha coinvolto un dipendente funzionario dell’ente e il sindaco”. Così una nota diffusa dalla Fp Cgil e dalla Cisl Fp.