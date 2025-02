Comuni della provincia di Ragusa in dissesto, la Cgil chiede interventi strutturali

Attualità

Il segretario generale Roccuzzo: "Occorre garantire la sopravvivenza amministrativa degli enti locali colpiti dai gravi problemi finanziari"

L’ultima dichiarazione di dissesto finanziario in provincia di Ragusa, quella del Comune di Modica, riporta con drammatica attualità la crisi economica che investe gli enti locali, trasformandosi in una vera e propria emergenza sociale e istituzionale. Il segretario provinciale della Cgil, Giuseppe Roccuzzo (nella foto), esprime profonda preoccupazione per il futuro degli enti in dissesto e in predissesto, evidenziando come la chiusura della procedura di dissesto non rappresenti una soluzione definitiva, bensì una fase transitoria che lascia irrisolti nodi critici. Con la conclusione della procedura di dissesto, infatti, ricorda Roccuzzo che secondo una sentenza del Tar Calabria, le pretese creditorie rimaste insolute tornano a essere esigibili nei confronti dell’ente locale, in quanto viene meno il regime di sospensione temporanea legato alla rilevazione ed estinzione delle passività. Anche dopo la dichiarazione di dissesto, i debiti pecuniari degli enti continuano a generare interessi e rivalutazione monetaria, sebbene questi non possano essere opposti alla procedura di liquidazione né ammessi alla massa passiva fino all’approvazione del rendiconto finale.