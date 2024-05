Comuni Unesco, poco più di 140mila euro per la provincia di Ragusa

Attualità

Il capoluogo, Modica e Scicli i centri ad avere beneficiato dello stanziamento delle risorse economiche da parte della Regione

L’assessorato regionale alle Autonomie Locali ha emanato oggi il decreto di ripartizione della somma complessiva di € 2.500.000,00 da assegnare, quale quota parte dei trasferimenti regionali di parte corrente per l’anno 2024, ai comuni nei quali insistono siti Unesco ed a quelli i cui territori fanno parte dei geoparchi Unesco. A darne notizia l’onorevole Ignazio Abbate che è stato il primo firmatario della legge e che ha sostenuto fin dal primo momento la necessità di sostenere quei Comuni dichiarati Patrimonio dell’Umanità in modo concreto e tangibile. In Provincia di Ragusa sono tre le Città che beneficeranno degli aiuti economici:

Ragusa ( Euro 57.050,52)

Modica (Euro 48.647,13)

Scicli (Euro 37.443,89)