Confcommercio provinciale Ragusa risulta essere tra le realtà più performanti del Sud Italia in termini associativi

E' quanto emerso da una riunione dei direttori a livello nazionale con la certificazione dei massimi livelli della confederazione. La soddisfazione del presidente Manenti

Con 2.231 associati paganti sino al mese di luglio 2025 e con 13.200 imprese totali in target, vale a dire con possibile duplicazione di potenziale imprese in target con una sovrapposizione di Comuni in territori limitrofi, la Confcommercio provinciale di Ragusa ha fatto registrare una penetrazione pari al 16,9%, di molto superiore a quella di altre province del Sud Italia. Ad esempio, a Palermo è pari al 5,8%, a Caltanissetta al 5,5%, a Siracusa all’8,4%, giusto per fare qualche riferimento isolano. Poi ci sono realtà come Taranto al 5,3%, Benevento al 10,2%, Cosenza al 6,7%, Oristano al 10,8%. Per trovare performance migliori bisogna andare a Lecce con il 17,5% o a Nuoro con il 29,8%. Questo è quanto emerge dall’ultima riunione dei direttori con la certificazione di Confcommercio nazionale nel sistema Pua nazionale e la percentuale di iscrizione in Camera di Commercio.