Confcommercio Sicilia e il gruppo Radenza a marchio Coop stipulano un importante accordo sul fronte delle multilocalizzate

Attualità

L'intesa questa mattina alla presenza dei vertici di entrambe le parti: l'azienda opera nell'isola da circa 30 anni con una rete di supermercati che conta oggi più di 1200 dipendenti

Confcommercio Sicilia ha stipulato questa mattina un importante accordo a respiro regionale sul fronte delle multilocalizzate. Il presidente regionale Gianluca Manenti, alla presenza del presidente provinciale di Catania, Piero Agen, e dei vicepresidenti provinciali di Ragusa, Rosamaria Chiaramonte e Giorgio Moncada, ha chiuso un accordo con il gruppo Radenza, con sede in provincia di Ragusa. Rappresentato dal presidente Danilo Radenza, che ha sottoscritto l’intesa, e dal direttore generale Giuseppe Spadaro, il gruppo costituisce una importante realtà imprenditoriale legata alla grande distribuzione a marchio Coop, che opera in Sicilia da circa 30 anni, con una rete di supermercati che conta oggi più di 1200 dipendenti.

“Con loro – spiega il presidente Manenti (nella foto sopra con Radenza) – abbiamo appunto definito un accordo che definisce la collaborazione che riguarda da un lato il sistema di Confcommercio Sicilia e dall’altro le aziende che fanno capo al gruppo Radenza. A fronte della loro adesione al nostro sistema, forniremo garanzie attraverso le Confcommercio territoriali e gli enti che ne costituiscono il sistema di assistenza e rappresentanza sindacale. Ma non solo. Confcommercio si impegnerà altresì a garantire supporto tecnico e politico alle istanze locali presso gli enti istituzionali a tutti i livelli sempre in favore di tutte le aziende legate al gruppo Radenza. Ringraziamo anche i nostri uffici e la consulenza del nostro direttore Enzo Costa per il risultato raggiunto. Un momento importante che ci consente di compiere un altro passo avanti”.