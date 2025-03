Consiglio comunale a Ragusa, Chiavola (Pd) punta i riflettori su alcune richieste riguardanti la viabilità locali

Attualità

In primo piano la questione dell'incrocio tra via Di Virgilio e via Ducezio e quella concernente via Borsellino

Il consigliere comunale del Pd, Mario Chiavola (nella foto), intervenendo durante l’ultima seduta del civico consesso, ha messo in rilievo che si è trattata della prima seduta ispettiva dell’anno.

“Abbiamo dovuto attendere sino a metà marzo – ha chiarito – prima di poterla celebrare. Si poteva fare di più? Forse sì. In ogni caso, ho chiesto al presidente del civico consesso di ripristinare l’antica consuetudine, tra l’altro prevista dal regolamento, di sentire la conferenza dei capigruppo prima di calendarizzare le varie sedute del consiglio comunale. Altro aspetto è quello che riguarda le interrogazioni. Ma occorrerebbe procedere con la modifica del regolamento facendo sì che anche le interrogazioni a risposta scritta possano essere discusse in aula, così come accadeva una volta”. Chiavola, poi, ha inoltrato una serie di sollecitazioni con riferimento alla rete viaria urbana. “La prima – ha chiarito – riguarda l’incrocio tra via Ducezio e via Di Vittorio dove si registrano, quotidianamente, situazioni limite dal punto di vista del traffico. Probabilmente, si potrebbe trovare un’altra soluzione. L’installazione di un impianto semaforico, ad esempio, potrebbe essere una tra queste. L’altra concerne, invece, il tratto finale di via Borsellino che non si immette su via Cartia perché è stato interdetto il transito in seguito all’installazione di una ringhiera. Considerato, adesso, che su via Cartia il traffico è stato regolamentato meglio, per quanto concerne le alte velocità, con l’installazione di due passaggi pedonali rialzati, non sarebbe il caso di eliminare la ringhiera e l’annesso marciapiede per consentire l’innesto appunto sulla strada in questione? Sono sollecitazioni che speriamo possano essere prese in considerazione nella maniera migliore dall’amministrazione comunale”.

