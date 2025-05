Consiglio provinciale di Ragusa, Tidona designata capogruppo della Dc

Attualità

Il gruppo democristiano avvierà da subito una verifica puntuale delle disponibilità economiche dell'ente provinciale

Nel corso della riunione di ieri pomeriggio, il gruppo consiliare della Democrazia Cristiana alla Provincia ha proceduto alla nomina del proprio capogruppo. All’unanimità, è stata designata Irene Tidona, consigliera del Comune di Acate.

La Dc provinciale conferma il proprio impegno per un’azione amministrativa concreta, responsabile e radicata nei bisogni reali delle comunità locali. Tra le priorità, il gruppo avvierà da subito una verifica puntuale delle disponibilità economiche dell’ente provinciale, con l’obiettivo di destinare le risorse necessarie a politiche sociali di sostegno e inclusione. In particolare, “riteniamo non più rinviabile un intervento deciso a favore degli studenti con disabilità, attraverso l’aumento delle ore di assistenza scolastica e il rafforzamento del servizio Asacom, cofinanziando con risorse provinciali gli stanziamenti già previsti dalla Regione Siciliana. Per il gruppo Dc, questa è una battaglia di civiltà che deve essere assunta come priorità politica e amministrativa”.