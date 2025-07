Consorzi di bonifica, l’on. Abbate: “Verso la stabilizzazione del personale a tempo indeterminato”

Attualità

"Io e il mio partito soddisfatti per il fatto che un percorso iniziato mesi fa riesca ad essere completato"

Da Sala d’Ercole arrivano ottime notizie per il personale in servizio presso i Consorzi di Bonifica. Con un progressivo adeguamento delle giornate lavorative si arriverà, a partire dall’inizio del prossimo anno, ad avere la stabilizzazione a tempo indeterminato. In questo modo i Consorzi potranno lavorare, come auspicato dal deputato regionale ibleo Ignazio Abbate (nella foto), h24 e 365 giorni l’anno con notevoli benefici per le aziende agricole e i cittadini che usufruiscono dei loro servizi.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria si tratta di 4,6 milioni di euro relativi al turnover e oltre 2 milioni di euro per l’aumento delle giornate lavorative (da 78 a 101, da 101 a 124 da subito, mentre dal primo gennaio 2026 tutti fino a 156 giorni). Nel provvedimento verrà data piena attuazione al turnover con la copertura del 100% dei posti disponibili nei Pov al 31/12/2024 trasformando gli attuali centocinquantunisti a tempo pieno e indeterminato. Grande soddisfazione da parte dell’on. Abbate che ha portato avanti questa battaglia negli ultimi mesi.