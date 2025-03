Consorzio Ragusano Dop, Occhipinti riconfermato presidente

Attualità

Il ruolo di direttore continuerà a essere ricoperto da Enzo Cavallo. Il vicepresidente è Cascone

Il consorzio di tutela del Ragusano Dop ha rinnovato le cariche sociali e ha rinnovato l’impegno per un possibile rilancio del ruolo della filiera in un momento particolarmente importante nell’ambito di una campagna casearia avvantaggiata dalle condizioni meteorologiche caratterizzate dalla maggiore normalità delle precipitazioni a garanzia della necessaria continuità e qualità dei pascoli. L’assemblea dei soci del consorzio, dopo aver approvato il bilancio dell’esercizio 2024, ha proceduto alla elezione degli organi statutari. Giuseppe Occhipinti, titolare dell’azienda Latticini di Fattoria a San Giacomo, e Salvatore Cascone, direttore della soc. coop. Progetto Natura, sono stati confermati nei rispettivi incarichi di presidente e vicepresidente. Insieme a loro, a comporre il consiglio di amministrazione per il prossimo triennio, sono Carmelo Massari, Giovanni Floridia, Angelo Lissandrello, Emanuele Criscione e Giovanni Lissandrello. Il nuovo collegio sindacale è composto da Vittorio Bracchitta, presidente, Giorgio Ragusa Giorgio e Giovanni Cascone, componenti (nella foto da sinistra Cascone, Cavallo e Occhipinti).

Il nuovo consiglio di amministrazione dopo l’elezione del presidente e del vicepresidente, ha confermato Enzo Cavallo nel ruolo di direttore del consorzio.

L’assemblea, oltre che per rispondere a precisi adempimenti di natura statutaria, è stata una proficua occasione per fare il punto sulla situazione del settore zootecnico e lattiero caseario, sull’andamento della produzione del Ragusano dop e sulle prospettive, sicuramente interessanti, della filiera. Il tutto nonostante le difficoltà che, ormai da tempo, impensieriscono i produttori troppo spesso chiamati ad affrontare gli effetti dell’aumento dei costi di produzione, l’inclememza del tempo e l’anomalo andamento delle stagioni oltre che subire le insidie dei mercati e le conseguenze della concorrenza sleale.